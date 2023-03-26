班德禮停賽復出

●今日沙田馬場上演10場草地賽事，採用C+3跑道，頭場於中午12時45分開跑。昨晨場地掛牌為好地。

●班德禮停賽期滿，黃俊及黃皓楠上次無坐騎，今期俱恢復參賽。

●希威森及潘明輝早前先後因不小心策騎被罰，下期起停賽2日。

●鍾易禮剛周三晚升格只獲減7磅，即以「浪茄仔」建功，今期騎者獲策5駒。

●第1場「優悠俠」左前腿不良於行退出，「幸運雄威」補上配班德禮。第5場「黃腳鱲」左後腿不良於行退出，「着着領先」補上配蘇兆輝。第6場「新境界」右後腿有傷口退出，無馬補上。

●蘇兆輝上期日賽因「騰飛塔」犯規，原先由今期起停賽3日，不過騎者其後提出上訴，有關罰則暫緩執行。

布文挑戰6連勝 ●布文剛戰夥拍「喜駿駒」贏馬，連續5期建功，今戰獲策8駒，挑戰6連勝。

●姚本輝近兩期先後以「遨遊氣泡」及「運高八斗」捧盃，今午第7場中大校友會聯會盃，姚廐派遣「你知我拼」爭功。

●蔡約翰一連4期均獲頭馬進帳，季內暫時累積47W，續居榜首。另一澳洲倉主賀賢同樣取得4連勝。

●何良剛周三晚以「精明勇駿」取得今季第12W，距離達標欠4W；同晚另一下游倉高伯新贏「心想事成」，季內暫獲6W。

●今午2時40分轉播S1-1日本高松宮紀念賽。排位及蔡俊佳分析刊D2版。

●監場董事為李家祥博士及李素蘭法官。第4場(1)「生生勝勝」為李家祥所屬的唯一團體名下馬。

●下期3月29日（周三）沙田8場泥地夜賽。