麥巴比2射1傳同基沙文破埋冰

尋日凌晨歐國外B組出現驚人賽果，法國主場4蛋大炒另一「名牌」荷蘭。法國新任隊長基利安麥巴比盡顯大佬風範，唔止個人梅開二度，更助攻「勁敵」基沙文入波，兩人慶祝時攬頭攬頸，一戰冰釋前嫌收服民心。

4:0炒殘陣荷蘭 上年世盃結束後，法國原本隊長洛里斯決定結束國際賽生涯，主帥迪甘斯日前宣布由麥巴比做新隊長，引起「老臣子」基沙文不滿，一度傳出佢打算退出國家隊。不過麥巴比用行動粉碎內訌疑雲，開賽僅2分鐘，佢就橫傳畀基沙文打開紀錄，6分鐘後基沙文開出罰球，荷蘭門前一片混亂，中堅烏柏美卡奴撞入成2比0。之後麥巴比個人梅開二度，加上荷蘭補時12碼宴客，法國贏4比0完場。麥巴比亦以38個國際賽入波，成為隊史第5入波多球員，僅次基奧特（53球）、亨利（51球）、基沙文（43球）同柏天尼（41球）。

荷蘭今場吞夠4蛋，全因隊內近日爆病毒感染，前鋒加普、中場祖爾華亞文、中堅馬菲斯迪歷特、保治文等人先後退隊，法蘭基迪莊亦因傷缺陣，領隊朗奴高文焗用一班小將撐場，難怪大敗而回。