新星弗爆丹麥半場速薩敵

今晚歐國外H組，出線熱門丹麥次輪作客哈薩克。丹麥首戰有新星賀蘭特連中三元，狀態大勇，今場肯定乘勝追擊；哈薩克實力輸成條街，難有爆冷空間，丹麥近4次對哈薩克，3次半場已經領先，一於再追半場客勝。（周日晚9時開賽）

上屆外圍賽哈薩克只排小組第5，相反丹麥出線決賽周之餘，最後更殺入4強，雙方實力差距極大。今屆兩軍首戰亦印證呢點，哈薩克主場先入波，但最後反輸畀斯洛文尼亞1比2，丹麥主場則輕取芬蘭3比1。

賀蘭特上仗連中三元 丹麥多位球員效力5大聯賽，雖然「生命鬥士」基斯甸艾歷臣因傷落選，但20歲超新星賀蘭特有耀眼演出，呢名阿特蘭大前鋒包辦對芬蘭嘅3個入波，隊中仲有謝勒特及戴亞等新一代接班人，即使上場有巴塞後衞安達斯基斯坦臣傷出，整體實力仍然夠殺。

哈薩克以本土聯賽球員為主，即使主場亦難看好。翻查賽績，丹麥近4次對哈薩克贏晒之餘，3次半場已經領先，相信一眾主力為爭取休息，應付餘下嘅球會賽事，會盡快搞掂對手，半場客勝熱都要買。

渡邊年