但英格蘭防線始終唔算好穩陣，中堅哈利馬古尼返到國家隊叫做踢出鬥志，不過一次犯錯畀意大利追番1比2，好彩冇鑄成大錯。加上左閘勞基梳爾喺尾段兩黃一紅被逐，今仗要坐波監，主帥修夫基向來保守，防守不穩下更加唔敢冒進。同時「修哥」亦好識做，為咗平衡各大球會利益，今仗唔排除畀部分主力休息，既然首輪順利贏波，今仗務求見好即收，唔會瘋狂搶攻。