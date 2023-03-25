烈火駿馬渾身是勁

「烈火駿馬」助手跳兩段，健步如飛，渾身是勁，抖夠下多添一分活力，好弗。「二話不說」助手跳兩段，豎高馬尾乃指定動作，火力唔錯走勢硬淨。「喜勝威龍」希威森跳兩段，按住慢速完成，愈來愈聽話，淡定進度不俗。「勇眼光」助手跳一段，大大隻但好輕身，神采奕奕，狀態長期省鏡。「拍馬難追」助手跳一段，扣住終點前才加速，力度唔錯馬身又夠實淨。「鑽飾璀璨」助手跳兩段，未夠收斂，肌肉仲係鬆弛。

「日日型」助手跳兩段，神閒氣定唔急唔搶，馬身喼得好靚，毛色烏卒卒。「皇帝金」潘明輝跳一段，向來有啲急口小心操控，神態非差外觀冇問題。「領航聖心」助手跳兩段，馬有款頭但跑姿仲係生硬，動作笨拙，慢熱未得。

「天外驚天」嘉里跳一段，力度開始加強，出腳順暢，有進步，觀感勝前。「霹靂神龍」助手跳兩段，落腳輕快又有彈力，試來精神爽利，極具好感。「競駿天下」何澤堯跳一段，有汗濕唔介意，最重要唔再頭岳岳，人馬甚合拍。「凱旋時光」助手跳兩段，神情專注冇擰頭擰髻，不過出腳力度還未足夠。

「金像非凡」霍宏聲跳兩段，平穩走過保持身壯，神態對辦維持近戰水準。「大紅心」助手跳兩段，有啲牽強，勁度唔夠，而且毛色唔靚，欠缺光澤。「駟跑得」潘明輝跳一段，上了口好想走，心火湧現，走勢急勁，勇態復現。

兆文