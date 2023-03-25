轉播賽事深受歡迎

常言道一節淡三墟，但凡大賽期過後的本地賽事一般乏善足陳，反而今晚的杜拜世界盃更為吸引眼球，然後明日又轉播日本高松宮紀念賽。轉播國際賽事現已吸納了一班基本的擁躉，投注額亦有穩定的增長，從經營角度這是本少利大的生意，故此馬會亦不斷增加轉播賽事的數目。

如上所言已有一班馬迷恒常性地跟隨外地賽事，及逐漸培養出國際化的賽馬觀，一些認識多年的馬迷朋友甚至覺得這些轉播賽比本地賽更加吸引，當然這其實亦相當合理，因為轉播來港的都是世界各地的一級賽，名駒名將雲集，只要逐漸開始熟悉這些經常征戰各地的人馬，就會覺得趣味盎然。我深信未來將會愈來愈多轉播賽事，尤其是在歇暑期間，可填充沒有本地賽馬博彩收入的真空，然而以馬會龐大資源，在推動賽馬全球化方面可做到更多。

當年我主政賽馬雜誌編務時，曾刋登過一系列的專題介紹世界不同地方的賽馬，邀請當地的知名賽馬專欄作家撰文，頗受讀者歡迎。其實以馬會的資源，可以在這些方面多着墨，例如介紹不同地方的賽制，讓馬迷可以加深了解，這些儘管現場評述員偶然也有談及，但始終是缺乏了一個系統性的論述。

馬主雄風演出準繩 第6場的「馬主雄風」持續進步，演出亦準繩，上賽未能上名是因直路受困而已，當然今場的難度是初跑一哩，雖說預期可應付，但始終要換來點分頭才值博。

卡洛斯