晚上世界盃，港隊有5子，遠征前睇近況，兩駒可下注，打氣咪執輸，「好眼光」泥閘夠晒堅，首選蔡神仙，伍鵬志「韋小寶」放洋，3月16日朝跳出，步勁火猛把我「撩」。

東尼師傅暫無征程，易禮賢徒騎功見進步，練馬訓材經驗好，安排搏殺悄磨刀，天文地理也知道，無往不利是坦途，3歲生牯我吼到，「顏色大皇」初試啼聲，咪當冇料我敬告，從化大閘愈試愈好，在2月16日第4組，拋開一對72分馬「波爾多」及「神之水滴」在直路，然後回航沙田馬場再次見到，3月7日1200米泥閘小鍾過手寶，末段彈甩116分「聚才」力度貫注更進步，海外冠季軍各一鬥直路，黏軟地水戰條件高，隨來天天有雨難乾跑道，建議博一票咪走寶。