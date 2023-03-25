生生勝勝五班惡氣足

明日沙田馬場編跑10場草地賽事，以C+3跑道作賽，三T編4、5、6場，無多寶累積。這次三T馬膽，頭關看好回降五班惡氣十足的「生生勝勝」、次關縮程角逐1400米最合腳法，操足強配潘頓勢必打硬仗的「艾莉奧」、尾關後勁凌厲增程跑1600米合發揮的「馬主雄風」。

第4場五班1400米，三T頭關，低班馬場合防爆冷。「生生勝勝」季初五班3戰此程獲1冠2亞，其後升上四班4戰皆北，今仗回降五班惡氣十足，作膽應穩。「競駿天下」上仗初戰此程跑殿軍只負半馬位，均速分子看來最適宜1400米，4歲馬未真正用過，隨時搗亂大局。「合金之星」力度強勁，防後上偷襲。

「富存大師」至今兩捷皆為田草1400米，路有專長，上仗贏馬後火氣保持旺盛。

第5場四班1400米，三T次關，形勢混亂。「艾莉奧」前仗降落四班即在此程放入季軍，上仗轉爭谷草一哩敗於路程略長，拚後大力操磨上火上力，今轉爭最合腳法的1400米並強配潘頓，勢必打硬仗，宜作馬膽。「加非凡」近兩仗田草1200米跑亞軍表現前後兼備，均速分子今跑1400米應最合發揮。

「俠客行」大前仗同程起步碰撞仍後上追入季軍，埋門彈閘上火上力。「滿歡笑」上仗田草1200米跑殿軍沿途追趕力強，增程上陣食指已動。

第6場四班1600米，三T尾關，各駒實力不相伯仲，小心冷馬抬頭。「馬主雄風」前仗以凌厲後勁取勝田草1400米，剛役敗於嚴重受困，後上馬增程跑1600米更合腳法，強配潘頓志在必得，穩膽之材。

「十八掌」3度在谷草一哩搏殺只跑P，今轉爭田草一哩有謀求突破決心。「得勝多」剛勝此程速度快且走勢從容，四班超級材，贏馬後火氣更猛。

「霹靂神龍」近兩仗田草1400米後上均凌厲，看腳法長優於短，增程跑1600米必可發揮所長。

金駒