澳洲鄧格錦標今午1:40開跑 杜拜8場今晚8:05開跑 飄揚青帆瞄準世界盃

今次轉播賽繼續分上下半場，焦點當然是晚上杜拜世界盃賽夜，日本隊在最高獎金3場大賽布下強陣，全晚戲肉杜拜世界盃形勢混亂，「飄揚青帆」是上屆日本盃冠軍，因而評分123全場最高，本身其實泥地起家，內檔起步早段不用留得太後，有力脫穎而出。

S1-1：活侯夫人及布特派出一對馬均屬前置型，步速操控在其戰略上。「騎爵勛位」雖然8歲但每季出賽次數不多，上季更勇奪悉尼盃，2月復出已有兩場開氣，剛戰名次第6但過終點時再湧上，狀態跑起。今增程至2400米亦合腳法，標準分齡讓磅賽，算是分高但平磅跑有着數，若然場地起變化更如虎添翼。

S2-2：日本代表「猛獅闊步」是上屆高多芬一哩賽盟主，2月遠征沙特1351草地短途錦標一放而返，力拒「信條屋」表現出色，5歲馬如日方中，今回師合腳法路程1600米，本身跑法主動而出馬不多場合，可賺形勢之助。

S2-3：高多芬馬房「醒驥」去年美丹首戰輕勝，繼而遠征沙特跑紅海草地讓賽不敵「愚者眼界」得季軍。踏入5歲更添成熟，2月再度於美丹上陣輕取「聖潔之都」，現階段更為收斂，相信跑兩哩定可應付。

S2-4：「愛星河」今年美丹兩戰全勝，本身於英國曾勝二級賽，月初超級星期六拉斯奧科爾錦標交出水準即全無對手，輕勝4馬位，今次雖然縮程角逐，但預計此組會有較快步速，並不如英國般跑1200米要放頭，後上可殺敵。

S2-5：日本隊派出5駒，「法境小鎮」出自美國種Henny Hughes，雖然身價便宜但演出可人，至今4戰3冠1季，去年全日本兩歲馬大賽敗於發力太早反被擒只得第3名。2月在東京復出末段爆上贏一哩表列賽，進度符合預期，主戰手福永祐一掛靴，改配莫艾誠戰力增強，排檔理想跟前守靚位形勢好跑。

S2-6：育馬者盃短途大賽冠軍「尖子力勁」揚威沙特後缺陣，不過美國隊陣容仍然鼎盛，巴富達旗下「好及時」是匹肌肉型大馬，歷來7戰3冠3亞愈跑愈進步，能跟能鬥前速銳利，2月在聖雅尼塔贏三級賽姿態輕鬆，5歲當打配戴圖理可秤先。

S2-7：日本隊近8屆勝出5次，「勝局在望」退出，但餘下兩駒實力亦強。「野田猛鯨」去年日本三冠頭兩關、日本盃表現都不差，原先同主馬「野田小子」跑此賽，最後因中山紀念賽閘內發脾氣被罰停賽無緣征杜拜，故改由「野田猛鯨」補上，論實力此駒更強，值得重視。

S2-8：應屆日本馬王「春秋分」首次遠征海外，去年3歲經典賽未嘗甜頭，但去到年尾大爆發，連續攻下秋季天皇賞及有馬紀念賽，其父「北部玄駒」當年亦是4歲打後愈戰愈勇，抵埗美丹快跳走勢譽滿欄邊，照計不會步「樂透心」後塵3轉4歲走樣，本身跑法夠彈性，交出水準奪標呼聲高。

冠威勝在跑法彈性 S2-9：上次沙特盃日本6駒圍攻得手，冠軍「本初之海」決意增程跑2000米轉戰杜拜世界盃，而同場再加多2匹隊友，8駒力撼上屆冠軍「一出成名」，但由於沙特與美丹跑道物料不同，路程亦有分別，更難推測。

日本盃冠軍「飄揚青帆」放棄司馬轉戰世界盃，主要原因牠根本是泥地起家，其父「榮進閃耀」於2012年當時膠沙地的世界盃上陣跑第6名。有馬紀念落敗可能是連場拚搏狀態回落。今抖足3個月再戰換上杜滿樂，左轉場醒且過去配洋將表現甚佳，內檔起步無需留得太後，可以一試。

「冠威」去年贏阿聯酋打吡，相信美丹跑道比沙特更適合，本身跑法彈性亦是有利因素。「一出成名」是上屆冠軍，場地已具證明，戴圖理世界盃告別戰亦必鍊盡，三甲要預。「宏觀角度」是現役日本泥地王，去年遠征沙特盃落敗，今年留力跑世界盃而飛走松山弘平強配莫艾誠，前置跑法檔好可作配。

蔡俊佳