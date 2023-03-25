5場草地日賽 下午2:00開跑 國金戰神再誓師

澳門賽馬今午舉行5場草地日賽，頭場下午2時正開跑，同日轉播馬來西亞雪蘭莪馬場9場賽事。見習騎師梁曉傳及劉傲俱停賽，牌仔只剩下特蘇日孤軍作戰。今期賽事「國金」系擺出強勢，劉志森接手此系馬頻頻有佳作，頭場「國金大師」重返草地，威力截然不同，可期贏馬交代，第2場「國金戰神」新勝猶勇，續配高君濤發揮有保證，大有機會包辦同主孖寶。

第1場：劉志森一對戰駒列陣，主力落在重返草地強項的「國金大師」身上，廐侶「鳳煌之星」上場跑短途不合，敗績可視作洗底，換上蔡義武更添冷味。「榮華煌日」馬房對此系馬落足心機，態穩輕磅，可爭三甲。

「大玩意」剛戰於擅長沙地數度失平衡，脫節而回，降班轉場扳強出擊，或有不同演繹。「夠響識贏」、「合金孖寶」與「大財運」俱新勝再來，「夠響識贏」比較質新可以秤先。如跑爛地，「永和」調升評級。

第2場：「國金戰神」加盟劉志森後一出即勝，乘勇再戰巧遇弱組場合，連捷機會值得樂觀。「逍遙尖子」近3仗跑沙地1贏2位，一旦開竅轉場亦有力作出突破，同場有大樹遮蔭，值博率高。「夠響贏瑪」沙草皆宜之輩，近況保持勇境，約尼斯只要把握機會，有望開齋。P布質新馬雖佔多數，但普遍未及水準，唯獨「勇強騏驥」多跑下已展現一定競爭能力，馮廐主力可秤先。

第3場：「鑽飾江河」喜排1檔，有利本身發揮最擅長的主動跑法，負輕磅着數，力足帶到。「盛通寶寶」縱屬馬房主力，但磅重檔劣存在不利條件；反觀廐侶「艷姿媚」轉倉有變數，不得不防。「年年駿」近況穩紮穩打，張志立寧棄贏過的「頂峰神驅」而就，應該無揀錯。「延安龍」恃質跑短途有威脅，但忌場地過爛；初出廐侶「駿騰先鋒」埋門試閘走勢漸勇，隨時有驚喜。

天天至尊摩廐主力 第4場：摩廐兩匹生力軍列陣，論近績雖以「夠響照贏」較可取，但對手轉強，機會反而不及上賽已試準的廐侶「天天至尊」，強配高君濤，志不在小。「聯安大兄」鐵馬上場斷纜，惟今仗落班形勢截然不同，防施回馬槍。「國金星球」嚴格而論以1800米最佳，勝在近況回甦，奇兵一路。「星池」剛戰已試準，本身跑法主動，可加入考慮。「年年贏」及「微妙玄通」屬易位難贏之輩。

第5場：何華麟一對戰駒出擊，新勝馬「喜運孖寶」跑法主動，配特蘇日減磅更添威力，實力亦秤先廐侶「保臣」，可再捷。蔡鎮威兩駒雖較難出頭，但「金融時代」強配高君濤，擺明決心交代；廐侶「白龍駒」乘勇再來，有補中本錢。「明軒一號」打疊兩仗上名，評分回復有利水平，與蔡義武夠合拍，檔利可爭三甲。「半畝彩虹」近兩戰均入圍，但跑高半班，以態補質。餘駒機會難憧憬。