周俊樂現身杜拜 幫韋小寶做晒功課

今晚舉行杜拜世界盃賽馬日，昨日為海外代表最後一朝出大跑道進行操練，香港5匹代表連日來操到火紅火綠，準備就緒。

是日最特別的鏡頭，當然是策騎「韋小寶」的周俊樂（Jerry）現身杜拜美丹馬場。Jerry剛周三晚跑馬地夜賽後即乘搭飛機前往杜拜，昨日是騎者首日在晨課露面，不過一如Jerry之前所講，他到場主要觀看「韋小寶」，並未有主理操練工夫。

繼蔡明紹於2012年後，再有華將代表香港出戰杜拜世界盃賽日，Jerry一再表示心情興奮而且非常期待，感謝幕後支持。騎者亦滿意「韋小寶」今仗在阿喬斯短途錦標抽得7檔起步，希望屆時出閘後可守在領放馬後方兩個馬位之內伺機而動。Jerry又表示已研究形勢，另一港隊代表「好眼光」當然是主要對手之一，另外藍營「愛星河」都有實力，但自己會全力以赴，希望可以夥拍「韋小寶」取得好成績。

除了5匹香港代表之外，日本隊今年大軍壓境，當中全日重頭戲杜拜世界盃，日本隊更佔8駒，不過在這場賽事，不少日本代表均抽得外檔起步，當中上個月攻下沙特盃的大逃馬「本初之海」，今仗抽得15檔起步，練馬師矢作芳人在排位抽籤儀式抽得外檔後都顯得有點無奈，而杜拜世界盃上屆盟主「一出成名」，於今仗抽得14檔起步，且看兩駒在今仗能否克服外檔？

春秋分星味沒法擋 至於杜拜司馬經典賽，除了兩匹香港賽駒「將王」及「多巴先生」外，日本秋季天皇賞以及有馬紀念盟主「春秋分」連日來都有露面，此駒當然受日本傳媒矚目，在策騎員考驗過後，返回馬房之前亦專登多留在大跑道一陣，讓一眾傳媒拍照，「春秋分」的練馬師木村哲也表示，感覺到「春秋分」狀態一直提升，希望牠不會讓支持者失望。至於應屆香港瓶盟主「瑪蓮必勝」亦都列陣杜拜司馬經典賽，練馬師手塚貴久認為馬匹狀態無問題，而今場賽事外國代表實力強勁。

曾善敏