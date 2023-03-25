連贏4期擸埋打吡 巴度箭俠射W

巴度

巴度3月頭馬數字穩進，最近一口氣連贏4期賽事，當中憑「遨遊氣泡」揚威香港打吡大賽，總算一吐烏氣。此位法國好手經歷過上半季受傷及不時停賽影響，頭馬數字銳減，自傷愈復出以來積極追數，延續近期連勝旺勢，明日將策9駒上陣，當然不會錯過任何機會。

以巴度自1月傷愈復出以來，至今所得8W，與伍鵬志之間合作，綻放更多火花，半數頭馬出自伍廐，剛於周三夜賽合作一匹「但求快活」放至臨門被擒飲恨，否則騎練合作已可再記一功，明日賽事巴度又再接手伍廐「俠客行」及「八心八箭」，更值優先憧憬。

「俠客行」落四班表現續有起色，無奈剛戰排外檔不利，取位際遇欠佳所負亦不遠，今仗有幸抽到1檔，且看能否帶來變身機會？而「八心八箭」一再於泥地及田草1200米上名，唯獨是上仗轉戰跑馬地，效果不似預期，周日重返田草強項出擊，換人交代心態更明顯。

請不要問降班有利 巴度今戰尚有季內兩個力撐倉口支持，也是不容忽視，蔡約翰與葉楚航各有兩駒出戰，其中為神仙效力「請不要問」，四降五加上初戴耳塞，存在變身條件；而替葉廐所騎兩駒「奮鬥雄才」上場增程未見佳處，跑法單一靠放之馬，重返勝途擺明車馬；「二話不說」今場以年長馬身份蝦同場不少新兵，所遇對手非太強，爭勝機會相對提高。

麥安潤