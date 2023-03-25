拿高斯文突落鑊拜仁易帥聘杜曹

首仗領軍即倒戈多蒙特

拜仁喺國際賽前最後1輪聯賽，作客1比2輸畀利華古遜後跌落第2位，不過球隊只係落後多蒙特1分，而且早前喺歐聯亦殺入8強，冇乜人諗過備受好評嘅拿高斯文會有帥位危機。不過《圖片報》同轉會專家Romano昨日率先爆料，指拜仁已即時解僱拿高斯文，其後歐洲各大媒體亦證實消息。據悉，拜仁突然換帥，除咗球隊表現問題之外，最大原因係驚心儀教練杜曹，會喺國際賽期間被熱刺、皇家馬德里等球會搶走，所以決定先下手為強。