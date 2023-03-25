克羅地亞超班恰慣威爾斯

克羅地亞中場 莫迪歷

歐國外D組焦點戰，克羅地亞主場對威爾斯。克羅地亞唔單止實力勝一籌，上年世盃已進行更新換代，相反威爾斯人才凋零，加上近年碰頭畀對手食住，「格仔兵團」讓1球可捧上盤。

（周日凌晨3時45分開賽）

威爾斯冇孭飛猛將 克羅地亞近兩屆世盃獲1亞1季，老將莫迪歷、比列錫雄心不減未言退，隊長「魔笛」至少會打埋歐國聯淘汰賽，當然亦唔排除踢埋下年歐國盃決賽周。不過主帥達歷亦開始進行換血，上年世盃表現突出嘅「面罩俠」後衞加華度爾成功彈起，而祖薛史坦尼錫、柏沙歷等新一代逐漸上位，比起之前幾年青黃不接，明顯有改善。

另一邊廂，威爾斯一向靠王牌加里夫巴利單天保至尊，就算佢近年喺皇馬長坐冷板，甚至上年轉戰美職，無論「大聖爺」喺球會幾咁唔如意，總之佢一返威爾斯就發威，可惜上年世盃分組賽出局冇耐，佢突然宣布掛靴，威爾斯立即冇咗領軍人物。現時陣中嘅丹尼爾占士、艾朗藍斯等喺球會浮浮沉沉，好難孭到飛，預期「紅龍」會再陷低潮。翻查紀錄，雙方近5次碰頭，克羅地亞取得4勝1和，擺明格食格，佢哋今仗讓1球，不妨直取上盤。

法達斯維

威爾斯後衞 尼高威廉斯