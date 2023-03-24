伶俐驫駒紮實翻步硬朗
昨晨內圈「伶俐驫駒」助手快踱一圈，扣韁完成，翻步硬朗，身材紮實，毛色有光澤。
「常常有餘」助手快踱兩圈，動作敏捷，落腳富有彈性，朝氣蓬勃。「精英至尊」助手快踱一圈，按韁完成，步頭揮灑自如，神態自若毛色靚。
「競駿天下」助手快踱兩圈，體態結實，朝氣勃勃，毛色鮮明。「非凡膽識」助手快踱兩圈，步頭爽朗，馬身脹卜卜。「銀進」助手快踱兩圈，馬身肥瘦適中，步伐整齊，神色甚生。
「洪運派彩」助手快踱兩圈，力度貫注，馬身恰到好處，神態活躍。「日日型」助手快踱一圈，動作靈活，步步有力，體格健碩。
「天外驚天」助手快踱兩圈，出腳靈活有勁，馬身線條分明。「佳福駒」助手快踱一圈，步頭硬淨，馬身輕巧，毛色潤澤，氣勢旺盛。
「烈風」助手快踱一圈，力度勝前，收身更靚，火氣上揚。「幸福人生」助手快踱一圈，步密如輪，馬身唔肥，毛色明艷照人。
「凱旋時光」助手快踱一圈，步頭硬朗，體格強壯。「威武寶寶」助手快踱兩圈，力貫四肢，精神飽滿，毛色靚，狀態有進冇退。
人人做記者
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