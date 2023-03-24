日日美麗放鬆口勁收斂

昨朝出跳的參戰馬多不勝數。「日日美麗」助手拍「志勝時機」助手跳兩段，「日日美麗」一直領先半個馬位，神態放鬆口勁收斂。

「馬主雄風」潘頓跳一段，長韁操控唔急唔搶，外觀又好睇，身壯色潤。

「萬里飛至」蔡明紹跳兩段，暗力捉實火氣未減。「怡心聲」助手跳兩段，走得起勁心境開朗，馬身一貫脹卜卜，相當吸引。

「得勝多」助手跳兩段，神采奕奕步挺爽勁，火力有增無減，弗到震。「加非凡」助手跳兩段，好遲轉腳但全程走勢順暢，力度增強。

「皇帝英明」助手跳一段，火旺神態生猛，勇況保持有餘。「你知我拼」助手跳兩段，走勢爽勁，勇態洋溢。「金莊令」助手跳兩段，一貫頭岳岳，有火有力，神態活潑，正值勇境。

「實力派」布文跳兩段，神態軒昂銳氣盛。「生生勝勝」助手跳兩段，火氣重現有番墜手感，身紮實。「八心八箭」助手跳兩段，乾皮症毛色一撻撻，論態長期見好，步爽勁力充沛。

草地方面，「晴王」助手跳兩段，擔高頭走神氣十足，步伐穩健。「滿歡笑」布文跳兩段，短韁操控無抗拒，馬身收得更靚。「福國寶」助手彈草閘，出閘反應好，全程又順暢。

「十八掌」何澤堯拍「非池」黃皓楠跳兩段，「非池」一直領先因為急口未夠規矩，毛色亦未夠深潤；「十八掌」一度追上反應唔錯，神態軒昂。「健康心靈」希威森跳草地跳兩段，動作瀟灑，落腳輕到點地無聲，人見人讚。

兆文