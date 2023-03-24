發財秘笈進步衝刺強

▲3月19日（周日）沙田馬場草地日馬，冷門迭爆。第1場四班1200米，「駿行星」後上如箭，力度大為增強，日後小心在1400米突襲。第2場四班1400米，「發財秘笈」縱大熱倒灶，但衝刺強勁，4歲馬持續進步，再出可捧。第3場四班1200米，「好運寶馬」敗不脫節，勇態冒升，快有作為。

第4場四班1400米，「金鼓齊昇」跑亞軍表現前後兼備，勇態再進，現居四班大利，時刻要盯緊。第5場二班1200米，「美麗奔馳」追入季軍末段造出22秒1全場最快時間，後勁厲害，日後小心在田草1400米動食指。

第6場三班2000米，「錶之五知」敗於負磅太重，返回二班孭輕磅隨時夠贏。第7場一級賽1400米，「速遞奇兵」敗不脫節，狀態保持勇銳。第8場4歲馬2000米，「直線力山」後上跑來接近，4歲馬再進一步，讓磅賽可捧。

第9場三班1200米，「勇敢夢想」今仗升班挑戰一時未能適應步速才屈居殿軍，4歲馬大把在手，在三班遲早有馬贏。第10場三班1400米，「紅愛舍」跑來接近，質新馬進步一日千里。

▲3月22日（周三）快活谷草地夜馬，賽果欠正常。第1場五班1650米，「極速滿貫」以高速後上爆冷，4歲馬進步神速，未見底分子再出仍要盯緊。第2場四班1200米，「辣得駕勢」跑來接近，3歲馬進步如飛。

第3場四班1000米，「勁無敵」編班初出追勢強勁，必非池中物。第4場四班1800米，「躡景追飛」火氣十足，今仗敗於負磅太重而已。第5場四班1200米，「日新月著」縱屈居殿軍，但質新分子成熟再進一步，再出可捧。

機緣巧俠愈跑愈勇 第6場四班1650米，「機緣巧俠」8歲老馬愈跑愈勇，且實力未盡退化，快可出頭。第7場三班1200米，「加州一寶」跑殿軍表現前後兼備，今仗敗於負磅太重不足為辱。

第8場二班1650米，「寶賢得得」末段衝刺如狼似虎，增程跑1800米防發難。第9場三班1200米，「威妙星」早段走勢銳利，縮程跑1000米小心起筷。

金駒