其實冠軍大潘4月1日秋季嘉年華大賽坐騎已實卜，澳洲南下只係跟住嚟禮拜六，至於OK叔，未聞踏征程，留港展廝拚，一樣咁高興，贏起馬上嚟，睇睇「喜駿駒」，誰及咁淡定？

布文開工超過6時搭3，皆因搬離宿舍，寄居港島畔灣，開工可早可「晏」，先試「大眾勝利」採慢跳，跟住「實力派」兩段唔及早排咁「霎眼」，添W恐怕呢勻有點難。論到條件堪再搶灘，姚輝哥提供「生生勝勝」信叩關，7歲鐵馬降班只係眨眼間，昨晨助手代操超過7時跑道正忙繁，好彩有小友幫眼冇走漏，試來墜番手蹄姿彈彈，叔父問功課，在3月17日朝泥閘是彈是讚，稟告小巫胯下喜歡過終點柱後走勢，今次1400米強配求再添「飯」。賀賢「霹靂神龍」吸引布文應能力唔簡單，3月14日朝例課替工毛色添潤入我眼，3月17日早泥閘宏聲世姪聽指示跟隊返，查下線有子嗣贏2100米氣量，呢趟增程打硬仗斬樓蘭。