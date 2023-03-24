霹靂神龍增程打硬仗
小友話如今潮流唔玩「FB」，面書中文漸成舊俗，然而我等老叟容易滿足，友好杜拜傳來港隊代表抽籤排位拆拆局，街坊遇上問問點解布文唔跑呢個澳洲大賽星期六，鄧格錦標有得越洋轉播心水想捕捉，欠缺潘一哥與OK叔，參唔參與，十五十六。
其實冠軍大潘4月1日秋季嘉年華大賽坐騎已實卜，澳洲南下只係跟住嚟禮拜六，至於OK叔，未聞踏征程，留港展廝拚，一樣咁高興，贏起馬上嚟，睇睇「喜駿駒」，誰及咁淡定？
住沙田宿舍昨晨幾難唔早醒，飛機繞經城門河，低飛隆隆聲，5時未到看台矇鬆眼，面對咁場景，心煩難恬靜。
布文開工超過6時搭3，皆因搬離宿舍，寄居港島畔灣，開工可早可「晏」，先試「大眾勝利」採慢跳，跟住「實力派」兩段唔及早排咁「霎眼」，添W恐怕呢勻有點難。論到條件堪再搶灘，姚輝哥提供「生生勝勝」信叩關，7歲鐵馬降班只係眨眼間，昨晨助手代操超過7時跑道正忙繁，好彩有小友幫眼冇走漏，試來墜番手蹄姿彈彈，叔父問功課，在3月17日朝泥閘是彈是讚，稟告小巫胯下喜歡過終點柱後走勢，今次1400米強配求再添「飯」。賀賢「霹靂神龍」吸引布文應能力唔簡單，3月14日朝例課替工毛色添潤入我眼，3月17日早泥閘宏聲世姪聽指示跟隊返，查下線有子嗣贏2100米氣量，呢趟增程打硬仗斬樓蘭。
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