從化可成東方杜拜?

今年香港多達5匹馬在杜拜世界盃賽馬日上陣，身邊不少行家、朋友都去了捧場，由於接連幾年的疫情封關，我也忘記了及早籌謀，不然也會去湊湊熱鬧。杜拜是回教國家，禁止賭博活動，所以在杜拜看賽馬是觀賞性質，馬會亦無法從經營彩池賺取到收益，當然杜拜的油王們財力雄厚，可以一力承擔。

根據馬會的說法，將於2025年在從化舉行常規賽事。而發展賽馬運動也是國務院頒布的國策，既有國家政策支持，再加上馬會的財力及執行能力，兩年多以後從化有馬跑幾乎已無懸念。內地禁賭，眾所周知，當然世事常變，難言絕對，不過在現階段看來在內地設賽馬彩池，在可見的未來似難成事，故此人人都在談論的是杜拜模式，也就是在內地賽馬但不設投注，然而世界其他地方都可以賭個不亦樂乎。先假設真的實行杜拜模式，那從化有沒有機會像杜拜般發展成為一個世界賽馬重鎮？還是那一句：難言絕對。

不過在現階段看來，從化並不具備這樣的條件，首先是基建，從化只是度假溫泉小鎮，交通及食宿設施配套不足，不像杜拜般已是一個國際大都會及中東金融中心，其次是地理位置，從化馬場位於山上，要經一條斜路上落，難以容納大量人車，作小規模的地域性賽馬尚可，在先天上從化並不具備成為國際賽馬重鎮的條件。

若內地真是要發展賽馬產業，選址幾乎必然是交通配套齊全的大都市，從化馬場應該只會是一個試點及輔助性質的訓練馬匹基地。

卡洛斯