常常有餘後發先至

大戰過後，今次沙田馬場草地賽事戲碼難免較弱，最高班亦不過係4場三班賽事。論觀賞價值，相信以第8場三班1000米直路賽該場最為吸引，要快，有上仗以驚人速度一放到底的「不可擋」；要追，有上仗以凌厲後勁串Q的「日日型」及「常常有餘」，計及形勢及走勢，相信「常常有餘」應有力反敗為勝。

眾所周知，「不可擋」一向靠速度食胡，能否捱到最後50米，往往係勝負關鍵，上仗此駒配鍾易禮減磅出擊，放出後愈走愈快，頭600米造32秒9，不但係全季同程數一數二快，而總時間55秒8更屬全季同程最快，今次升班再臨負磅更輕，估計仍會採用放鳶戰術。

不過，既然實力已曝光，而這場除「不可擋」外，前速夠快的亦有「精彩勇士」及「怡心聲」等，估計步速必快，如此一來，擅長後追而換上蘇兆輝的「常常有餘」，無疑具一博的價值。

「常常有餘」上仗初跑直路賽，配布文排10檔，由於取位過程並不算順暢，因此能夠追到入Q已甚難得，今次既然確保有快步速，馬群拉散下，相信此駒末段會更好追。

長風