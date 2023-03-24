潘頓怕淺草飛不妥望腳

【周三賽後報告重點】第1場：近600米處，好瑪好馬挨擦內欄。第2場：近600米處，善傳香江收慢避開閃電烈馬（巴度）的後蹄，當時閃電烈馬在未帶離下向內斜跑。布文表示當時他因善傳香江搶口而試圖收慢以讓閃電烈馬過頭，小組嚴厲譴責巴度，告誡他在轉跑線時須確保已充分帶離。

第3場：賽後，天分高左後腿輕微割傷，龍東傳承則被發現流鼻血。第4場：精彩非凡在配鞍房煩躁，前往起步點時衝入內欄，蔡明紹檢查後出賽。金獅大將賽後流鼻血。

第5場：魅力一丁開閘時昂首，觸碰閘廂右側及失去平衡。前風躍出時俯首前跪。被查詢淺草飛的表現時，潘頓表示，近150米處時將坐騎推進空位時，他覺得坐騎未能展步，因此他在坐騎洩氣之際向下望向坐騎，以確定坐騎是否有不妥。淺草飛賽後檢查無任何異常之處。周俊樂（恐龍仔）報告，坐騎於陣上發出異常呼吸聲，恐龍仔賽後驗出氣管多痰，賽後翌晨被發現左前腿不良於行。

第6場：安帥與飛騰騅出閘笨拙。第7場：華麗活力及竣誠寶驅出閘笨拙。小組就田泰安（運高八斗）在舉鞭時將手臂抬高於肩部水平而警告他。

第8場：天駟出閘笨拙。第9場：焦點進入跑道時觸碰欄杆，經檢查後出賽。雪勇神駒與焦點於起步後碰撞。雪勇神駒沈集成確認留後跑的策騎指示。