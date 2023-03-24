馬會明日轉播澳洲及杜拜兩地合共9場賽事來港受注，下午1時40分從澳洲玫瑰崗馬場轉播鄧格錦標，而晚上於美丹馬場上演杜拜世界盃賽日，馬會將轉播其中8場賽事來港，首場轉播賽於明晚8時05分開跑，本港5匹賽駒將參與其中。轉播賽蔡俊佳分析及各場賽績明日刊登。