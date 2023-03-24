4‧1潘頓莫雷拉悉尼碰頭

潘頓4月1日一早應承會重返悉尼出戰唐加士打一哩賽日，另一焦點是莫雷拉正好在當地出賽，屆時又會見到潘頓鬥莫雷拉的精彩場面。

雖然人未到，冠軍練馬師華禮納表明對莫雷拉今次澳洲之行的支持，見面禮正是旗下「狂迷女孩」將會出戰唐加士打一哩賽。至於潘頓將會接手希斯兩位囝囝訓練的「樂觀派」，挾新勝全明星一哩賽銳氣而來，兩匹實力分子碰頭，必有一番龍爭虎鬥。

莫雷拉透露，雖然暫時預計於悉尼客串，暫時以秋季嘉年華賽期為主，不過因為澳洲簽證有效期為3個月，為免太浪費，下半段時間不排除巴西、澳洲兩邊走，因為5月乃巴西一級賽高峰期，所以亦會返回祖家披甲。

昨朝巴西好手莫雷拉現身杜拜美丹馬場，親自考驗角逐二級賽阿聯酋打吡的烏拉圭代表「確不凡」。

提及傷勢時，莫雷拉表示目前情況較為穩定，返回巴西可以見到家人，生活得非常開心。莫雷拉接受訪問期間，於香港與他合作無間的方嘉柏，一直在旁等候，當雷神完成訪問後，騎練兩人忘情相擁，場面非常感動。