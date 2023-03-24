‧U21歐洲國家盃外圍賽賽制：52隊分9組，採雙循環制，A組至G組每組6隊，H組、I組為5隊。出線球隊將連同斯洛伐克U21進身決賽周。

‧歐洲國家盃外圍賽賽制：53隊分10組，A至G組每組5隊，H至J組每組6隊，採雙循環制。每組首2名將連同主辦國德國及3支來自歐洲國家聯賽的球隊進身決賽周。