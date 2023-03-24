投注通勝
‧賽事開售時間：
周六英乙、美職，周日巴保聯、歐國外賽事，將於今晚7時30分開售。周一歐國外賽事，將於周日中午12時開售。
‧馬會足球投注將於以下時間暫停服務：周五上午6時50分至8時05分。周六上午6時15分至7時30分。周日上午6時10分至7時25分。周一上午6時至7時15分。周二上午6時至7時15分。
‧馬會將於部分場外投注處直播以下賽事，詳情請向馬會查詢：
FB9040 格連森林對錫周三。
‧U21歐洲國家盃外圍賽賽制：52隊分9組，採雙循環制，A組至G組每組6隊，H組、I組為5隊。出線球隊將連同斯洛伐克U21進身決賽周。
‧歐洲國家盃外圍賽賽制：53隊分10組，A至G組每組5隊，H至J組每組6隊，採雙循環制。每組首2名將連同主辦國德國及3支來自歐洲國家聯賽的球隊進身決賽周。
‧非洲國家盃外圍賽賽制：48隊分12組，每組4隊，採雙循環制。除H組外，其餘每組首2名進身決賽周。H組除科特迪瓦外，最佳成績1隊進身決賽周。
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