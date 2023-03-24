捷克勁頹讓唔起波蘭

波蘭王牌 羅拔利雲度夫斯基

歐國盃外圍賽E組賽事，捷克主場迎戰波蘭。E組整體水平較弱，捷克同波蘭頭2名出線應該無問題，捷克領隊舒夏維乘機大刀闊斧進行改革，召入6名新球員，加上王牌前鋒柏德列舒希克更因傷無緣入選，經驗肯定不及波蘭，波蘭有羅拔利雲度夫斯基坐鎮，今場仲有得受讓，讓球客勝抵玩。

（周六凌晨3時45分開賽）

近6戰1勝5負 捷克喺歐國聯加熱身賽，近6戰1勝5負，表現好似食咗瀉藥咁，歐國聯更要喺A級賽事包尾降班，加上去年11月熱身賽作客土耳其輸1比2，舒夏維決心有個新開始，上場輸畀土耳其嘅其中11人，今次點兵冇入到大軍名單，反而召入6名新丁，而且趁住柏德列舒希克受傷，舒夏維會喺歐國外試新戰術。捷克對上8屆歐國盃全都殺入決賽周，預料今屆機會都好大，因為E組除咗波蘭，其餘3隊全部只係不成氣候嘅阿爾巴尼亞、法羅群島同摩爾多瓦。

至於已經連續4屆國際大賽都殺入決賽周嘅波蘭，實力當然有番咁上下，佢哋喺世盃後改由費蘭度山度士執教，呢位前葡萄牙主帥經驗豐富，今次點兵亦引入唔少新人，配合「羅拔佬」、施連斯基等球隊骨幹，對住經驗同實力都差少少嘅捷克，相信起碼可以攞到1分，讓球客勝絕對玩得過。

渡邊年