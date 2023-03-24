比利時走下坡細孤力弱

比利時中場 奇雲迪布尼

歐國盃外圍賽F組大戰，瑞典主場對比利時，兩軍都面臨青黃不接問題，瑞典今次仲要重召41歲前鋒伊巴謙莫域幫手，至於比利時「黃金一代」已經變成「黃昏一代」不斷走下坡，今仗勝算亦唔大。考慮到比利時近5場比賽有4場總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5嘅入球細。

（周六凌晨3時45分開賽）

瑞典冇人才仍要靠伊巴 瑞典近年國際賽成績令人失望，上屆歐國盃16強出局，更加未能晉身上年世盃決賽周，但瑞典足總仍然唔肯換帥，繼續由贊尼安達臣領軍。呢位60歲教頭似乎已經黔驢技窮，竟然徵召老將伊巴謙莫域入伍，反映球隊鋒線缺乏人才。伊巴謙莫域經過長期養傷之後，剛復出不久，預料對球隊幫助唔大。

另邊廂，比利時青黃不接問題愈來愈嚴重，以夏薩特為首嘅多位「黃金一代」主力已先後退出國家隊，現時靠31歲中場奇雲迪布尼支撐大局，加上盧卡古今季重返國際米蘭後，表現大不如前，上陣19次僅入5球。呢支「歐洲紅魔」霸氣盡失，近5場比賽僅有1勝1和3負，包括上年世盃分組賽出局，恐怕今仗難有作為。

Mic少