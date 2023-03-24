世盃陣容出戰星光熠熠 法國搶W冇蘭度

法國喺卡塔爾世盃決賽僅以互射12碼不敵阿根廷，雖然衞冕失敗，但整體實力仍然係世界頂尖，其中射入8球奪得世盃金靴獎嘅基利安麥巴比，喺決賽兩度落後下力挽狂瀾連中三元，盡顯頂級射手能力，加上拉比奧特同奧士文尼迪比利經過今次世盃亦奠定主力地位，配合經驗豐富嘅基奧特及基沙文，法國整體實力強勁，儘管華拉尼同洛里斯退出國家隊，保羅普巴因傷落選，仍無損戰力。

朗奴高文上任荷蘭再重建

另邊廂，荷蘭過去一年半喺老帥尹戈爾領軍下，正式比賽法定時間保持18場不敗，不過喺世盃8強互射12碼不敵阿根廷後尹戈爾卸任，由朗奴高文重執教鞭，球隊又要重頭做起；換帥後最明顯改變係球隊陣式由352改為433，再一口氣更換3名門將，最大鑊係球員冇機會踢熱身賽演練新陣容，重組後首仗即刻要硬撼頂級勁旅法國，加上作客出賽及對賽往績皆處於下風，今場輸波並唔出奇。