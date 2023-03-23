果然駿力度充沛最勇今次

昨朝出跳的周日參戰馬不算少。「果然駿」助手跳3段，力度充沛，神態活躍，勇銳程度前所未見。

「辣得傲」蘇兆輝跳兩段，短短身但夠粗壯，不再急口，快慢由人，狀態有進展。「伶俐驫駒」副練跳一段，仍有少許急口，但動作冇咁論盡，力度提升。

「精英至尊」助手跳3段，逐步增速好反應，神采奕奕，馬身紮實。「包裝旋風」助手跳3段，馬身尚算結實，比前放鬆，步伐不再緊促。 「合金之星」助手跳一段，全程扣實，有火有力，外觀又省鏡。

「烈風」助手跳兩段，不再急口及岳頭，精神爽利。「真感」助手拍「豐盛多彩」助手跳兩段，「真感」衝刺力勁，毛色光澤，仍在勇境。

「旅遊達人」黎海榮拍「石師傅」巫顯東跳兩段，「旅遊達人」腳法唔靚，不過勁度唔錯，身壯毛色烏卒卒。「爸巴閉」蘇兆輝跳3段，灑開大步衝刺，仍具朝氣，馬身喼得靚。

「連連行運」拍「有緣人」及「存喜心」跳兩段，全部助手試，「連連行運」一貫尾隨順走，外觀不俗，但差點氣勢。「劍聶風」助手跳一段，捉實慢速完成，抖夠神態回旺，老馬有番兩嘴。

綫路神驊步伐爽勁 「綫路神驊」蘇兆輝跳3段，身輕步伐爽勁，狀態不遜贏馬時候。「天使獵人」潘明輝跳兩段，落腳仍重欠利落，馬頭仍側向一邊。

「飛躍凱旋」助手拍「對衡之星」希威森跳兩段，「飛躍凱旋」神態平淡，力度普通。

兆文