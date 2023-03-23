沈拿對將王有信心

沈拿

另一位香港馬迷熟悉的沈拿，相當滿意「將王」上次在傑貝哈特錦標的表現，馬匹到達杜拜的這個月，騎者一星期會有兩日轉赴卡塔爾策騎，其餘時間則會在杜拜主理「將王」操練工夫，並表示自己非常享受。

沈拿指「將王」現時佳態洋溢，有信心牠在杜拜司馬經典賽可以交出好表現，騎者認為主要對手應是上屆盟主「大帝」，始終這匹東瀛代表在杜拜有實在證明。至於2022年秋季天皇賞以及有馬紀念盟主「春秋分」在這場賽事備受看重，但沈拿認為此駒在日本表現出色，惟這次是牠首次遠征，所以仍有不明朗因素。

至於申請香港牌照方面，沈拿對於重返香港發展依然抱有憧憬。他在2019年底因「與龍共舞」事件犯天條，雖上訴得直可獲減刑，但其後不獲續牌黯然離港。沈拿透露曾入紙申請牌照，現時等待牌委會回覆，他更表示，如果牌委會批准他來港，他會立刻答應。韋達早前因遠征事宜向沈拿取經，其後沈拿提議韋達可安排「將王」出戰酋長錦標，最後馬匹成行兼成功奪標。

韋達或安排遠征英國 「將王」剛周二進行草地快跳後，昨晨在馬房範圍內踱步輕舒步頭。韋達受訪時被問到「將王」的勝算時，韋達表示不會明言馬匹有贏面，始終對手強勁，是一場強強對壘的賽事，但「將王」備戰工夫做足，現時狀態和健康無問題，若能取勝當然感覺會更好。練者又透露，馬匹跑畢今仗後，將返港劍指5月尾的2400米遮打盃，之後有機會遠征英國皇家雅士谷賽期，但會先與馬主商量再作打算。