郭能過檔試龍鼓飛揚

昨日杜拜美丹馬場繼續有各地佳駟進行晨操，當中將出戰1800米杜拜草地大賽的香港代表「龍鼓飛揚」，將交由郭能執韁。騎者日前在巴林完成短期客串，並連續第2年成為巴林冠軍騎師，昨日騎者過檔為「龍鼓飛揚」進行草地快試，而廐侶「韋小寶」則由助手考驗。

昨晨郭能帶同次子Henry一同出席晨課，替「龍鼓飛揚」試完草地後，郭能大讚馬匹狀態好，雖然自己昔日在港未有騎過此駒，但昨日感覺到牠的狀態很好，而馬匹亦很享受在杜拜草地出試。騎者又認為，「龍鼓飛揚」雖然年紀漸長，但來到杜拜作賽，相信可為牠帶來新鮮感。

自爆曾索騎韋小寶 對於今次為伍鵬志效力，郭能表示，當得悉「韋小寶」獲邀出戰阿喬斯短途錦標時，自己曾向練者索騎，不過幕後商量後決定續用周俊樂，不過自己昔日在港亦與「龍鼓飛揚」幕後團體劉家熟絡，而劉業強在英國和香港時都有向他提供支持，並希望日後可繼續為馬主效力。

至於「多巴先生」昨晨快跳期間，練馬師方嘉柏偕子一直睇實，馬匹操練完畢後，練者更接馬並檢視馬匹進度及狀態，相當緊張。