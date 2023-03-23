浪漫勇士衞冕女皇盃 瑪蓮必勝再來港挑機

今年冠軍賽馬日於4月30日（星期日）在沙田舉行，合共有26匹一級賽冠軍報爭當日賽事。當日將上演3項一級賽，分別是2000米女皇盃（總獎金2,500萬元）、1600米冠軍一哩賽（總獎金2,000萬元）及1200米主席短途獎（總獎金2,000萬元）。3項頂級賽事今年迎來合共71匹賽駒報名，包括4匹於今季國際賽勝出的良駒，分別是日本代表「瑪蓮必勝」，以及本地佳駟「加州星球」、「浪漫勇士」及「福逸」。不過今次「瑪蓮必勝」將縮程出爭女皇盃，力撼衞冕的「浪漫勇士」。

相對去年賽事礙於疫情只能供本地賽駒參與，今年恢復開放予海外賽駒來港，報名馬匹名單上有來自澳洲（16匹）、日本（16匹）、英國（6匹）、阿聯酋（3匹）、法國（1匹）、德國（1匹）及新西蘭（1匹）的代表。日本報名馬有5匹一級賽盟主，除香港瓶盟主「瑪蓮必勝」外，亦有「野田小子」、「吉典娜」、「絕技」與「妙發靈機」。主隊共有27匹賽駒報名，包括「金鎗六十」、「浪漫勇士」、「金鑽貴人」、「福逸」及「加州星球」等。

綠化帶報爭主席短途獎 「加州星球」同時報爭冠軍一哩賽及主席短途獎。而在主席短途獎的報名名單中，亦不乏頂尖海外短途賽駒。當中此賽的澳洲報名馬有「綠化帶」、3歲新秀「勁力猛擊」及「高招突進」，「勁力猛擊」曾在珠穆朗瑪峰錦標摘桂，而「高招突進」則於最近兩仗先後在渥利盾及新市場讓賽兩項一級賽中跑獲亞軍。

已報名參加此賽的日本短途良駒包括「齊叫好」、「妙發靈機」、「上占天心」及「愛勁利」。