黎昭昇冷熱通吃

今季開倉的黎昭昇似乎較擅長於谷草搏殺，昨晚賽前贏18W，有11場頭馬於細場取得，而他亦繼續在主場出擊，頭場先爆76倍大冷門「極速滿貫」，第6場則贏3.4倍大熱「陸知」，練者可謂冷熱通吃，而練者憑着此兩駒累積24分，首次成為「練馬師王」。

黎昭昇昨憑兩位本地薑起孖後，頭馬達20場。先拔頭籌的「極速滿貫」，屬黎昭昇開倉以來最冷頭馬，賽後練者坦言對此駒今仗表現感到驚喜，而他認為馬兒花了一段時間適應，增程跑一哩較合發揮，加上有快步速配合，鞍上人梁家俊末段傾盡全力，結果扳回一仗。

至於「陸知」剛戰跑谷中一哩早段放得太快，結果末段力弱只得第5名，今次改用何澤堯跑同程，檔位較理想下，稍留於直路才全力衝刺，終點前力抗「包裝全承」建功，賽後黎昭昇對此駒有以下評價：「『陸知』今季演出穩定，剛戰增程跑谷草一哩的確放得太快，拉士未能貫注到尾，今次改用何澤堯，早段可讓馬兒稍為留力，入直路就交出凌厲衝刺贏馬。此駒加分後若留在四班，應有添食機會。」

何良尚欠4W就上岸 至於何良「包裝全承」雖然搏失跑第2名，但練者於第5場卻有閘前落飛着綠格的「精明勇駿」增添頭馬，為馬房帶來今季第12W，只欠4場頭馬就可上岸，而鞍上人巫顯東亦取得今季第2W。賽後何良坦言巫顯東如今要覓得坐騎也不容易，賽前與騎者花了不少時間研究策略，最終贏馬而回亦替騎者高興。

李邵霆