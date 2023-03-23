屢遭針對 罰款冠絕英超 阿仙奴又做1哥老闆反而嬲？

阿仙奴現時高居英超榜首，原來仲排「罰款榜」第一位！「兵工廠」今季已被英格蘭足總累積罰咗18.5萬鎊（約180萬港元），老闆高安基見到球隊排呢個「榜首」，唔慌高興。不過除咗因為球員問題，英足總今季似乎特別針對「兵工廠」，唔少判決都對佢哋不利。

曼聯愛華頓緊隨其後

英國傳媒報道，英足總今季已向各級別球隊開出超過100張罰單，20支英超球隊中，得紐卡素、賓福特、李斯特城、般尼茅夫同修咸頓未被罰過。當中阿仙奴因為球員行為不當，收過4次罰單，總共被罰18.5萬鎊，成為各隊之冠，曼聯則以13.7萬鎊排第2，第3位係被罰11.5萬鎊嘅愛華頓。至於曼城上月作客阿仙奴，「藍月亮」因為行為不當被罰7.5萬鎊，屬今季最大額罰單，收到一張已經令曼城排第4位。