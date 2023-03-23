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夏蘭特因傷避戰2場外圍賽
艾寧夏蘭特
挪威國家隊宣布，前鋒艾寧夏蘭特因腹股溝傷勢，已返回曼城接受治療，無法參加對陣西班牙及格魯吉亞嘅兩場歐國外賽事。「魔人」近期喺曼城大爆發，近3仗狂入9球，哥迪奧拿已經好小心用佢，見佢入完波就換佢走，點知挪威近日召集球員，夏蘭特如常報到，不過經檢查及測試後，佢身體明顯唔適合比賽，報到後已離開大營。
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