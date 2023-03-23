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基沙文冇隊長做欲退役
基沙文
法國領隊迪甘斯宣布24歲嘅基利安麥巴比成為新隊長，不過已經117次代表法國嘅基沙文，係唔少球迷心目中更合適人選，據報指，32歲嘅基沙文自世盃後，一直夢想以隊長身份帶領法國出戰24年歐國盃，對於失落隊長臂章感到「失望同受傷」，意興闌珊嘅佢正考慮國家隊去留，或提早結束國際賽生涯。
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