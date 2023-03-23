主場慶功晒冷出騷 阿根廷讓主夠鑊氣

周五朝早上演重量級熱身賽，阿根廷主場迎戰巴拿馬，阿根廷去年底第3度奪得世盃，美斯圓夢登基做球王歷歷在目，35歲嘅佢仍想繼續國際賽生涯，今場帶住一班奪標功臣主場出擊同球迷慶祝開Party，絕對有能力大勝一場；巴拿馬今場只係陪襯角色，而且實力相差太遠，阿根廷讓球主勝值得捧場。

（周五早上8時開賽）

今場係阿根廷贏得卡塔爾世盃後首場賽事，以世盃冠軍身份主場出擊，主帥史卡朗尼好識做，揀番晒大部分捧盃功臣，由隊長美斯、老臣子迪馬利亞及奧達文迪3位上陣過百場巨星領軍，一班捧盃功臣包括門將達米安馬天尼斯、中場安素費南迪斯、阿歷斯麥亞里士打、迪保羅，同埋祖利安艾華利斯都會悉數登場，陣容星光熠熠，最重要喺主場球迷面前贏波，好好慶祝，預期呢班球星唔會留手，繼續交出世盃期間嘅勇銳表現。

巴拿馬實力差一截 巴拿馬喺國際足壇唔算活躍，去年6月之後甚少比賽，直至今年3月中先至開始重組，首場熱身賽與危地馬拉踢成1比1，佢哋大部分成員都喺本土聯賽效力，級數上與阿根廷有一大段距離，實力強弱懸殊，相信今場都係陪襯戥人高興，阿根廷挾世盃冠軍兼近4仗國際賽全勝出擊，讓4球照捧讓球主勝。

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