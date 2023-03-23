葡萄牙穩陣波半細好路

葡萄牙球王 C朗拿度

J組出線大熱葡萄牙，首輪賽程安排極靚，主場迎戰「歐洲魚腩」列支敦士登，兩隊同樣炒完領隊，開局預計會以穩陣行先，列支敦士登由前主帥保連治做看守領隊，佢哋喺上半場有氣有力時可以頂住，未必會大敗，半場入球大細中位數調至2.5球，寧捧2.5球半場細。

（周五凌晨3時45分開賽）

葡萄牙喺上年世盃8強止步，主帥費蘭度山度士被炒，改由前比利時教頭馬天尼斯上任，已赴亞洲搵食嘅C朗拿度續獲徵召，睇得出馬天尼斯唔想有太大動盪，情況有啲似坦哈格剛任曼聯領隊一樣，繼續畀C朗正選，不過曼聯有辦你睇，最終因成績唔掂要拋棄C朗，相信葡萄牙個情況會幾相似。

尤其今場只係對列支敦士登，畀C朗正選其實夠用有凸，而且今場葡軍用士砵亭主場阿爾瓦拉德球場做比賽場地，呢度係C朗成名地，點都畀番幾分薄面呢位老大哥，有機會畀佢踢正選，唔多唔少會因此拖慢比賽節奏。加上般奴費南迪斯太鍾意上腳拖慢晒節奏，同之前兩代葡軍中場指揮官雷哥斯達及迪高，一針見血嘅踢法好唔同，所以葡萄牙即使主場出擊，近7次有6次半場入球都係2球或以下。

列支敦士登近年少大敗 列支敦士登國際賽錄得13連敗，肯定唔係葡軍對手，佢哋同樣都炒咗領隊，並由曾經喺2012至2018年做過列支敦士登主帥嘅保連治做看守領隊，希望會為球隊帶來改變。事實上列支敦士登近年輸波，都甚少大敗到5至6球，尤其上半場有氣有力仲頂得住，未必會崩潰，半場細值得諗。

渡邊年

列支敦士登中場 利維奧美亞（左）