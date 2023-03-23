冤家路窄再演上屆決賽翻版 英格蘭意大利細均力敵

英格蘭射手 哈利卡尼

歐國盃外圍賽C組首輪賽事，立即再演上屆決賽戲碼，意大利主場迎戰英格蘭。兩軍近年冤家路窄頻頻交鋒，踢法非常謹慎，近5次對賽總入球全開2球或以下。意大利現時鋒線人才凋零進攻乏力，絕對係英軍復仇好機會，不過喺射手拉舒福特因傷缺陣情況下，球隊入波機會降低，一於再追中位數2.5球嘅入球細。

（周五凌晨3時45分開賽）

雙方喺上屆歐國盃決賽激戰120分鐘，最終踢成1比1，需要以互射12碼分勝負，最終由意大利勝出奪冠。不過「藍衣兵團」捧盃之後，表現無以為繼，更加未能打入上年世盃決賽周。

「藍衣兵團」鋒線冇料到 領隊文仙尼正在重建球隊當中，今次徵召多達30位球員入伍，但具質素主將並唔多，特別係鋒線缺少可靠人才，最有名氣嘅費達歷高基艾沙曾於上年1月受重傷，缺陣11個月，佢復出後已淪為祖雲達斯後備，無復當年之勇，加上上仗聯賽又傷出，今仗上陣成疑，杜文尼高貝拉迪、施卡馬卡只屬平庸之輩，要攻入英格蘭防線，並唔容易。

福仔受傷退隊打亂部署 至於英格蘭整體人腳較佳，但日前收到噩耗，今季大勇嘅前鋒拉舒福特不幸受傷，「福仔」已經同另一位傷兵美臣蒙特一齊退隊，加上常規翼鋒史達寧亦因傷冇入選，嚴重打亂領隊修夫基嘅部署。

此外，英超現時爭標及歐洲賽席位形勢非常緊湊，球員踢國際賽未必會搏到盡，避免受傷。同埋始終係首輪分組賽，搶分逼切性不大，英格蘭今仗只要不敗而回，已經達標，預料會再次出現拉鋸局面，入波唔會多。

Mic少

英格蘭中場 祖迪比寧咸（左） 英軍眾將正積極練習，迎接今晚呢場硬仗。 意大利中場 佐真奴 意大利前鋒 杜文尼高貝拉迪