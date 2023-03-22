「雅典武士」助手快踱一圈，動作敏捷，神態生猛，火氣旺盛，勝後更進一步。「又享耆成」助手快踱一圈，神態旺盛，毛色深潤，保持好水準。「包裝全承」助手踱一圈，步大力雄，體態結實，勝後保持有餘。「幸福至上」助手快踱一圈，步伐輕快，馬身脹卜卜，神態活躍，氣勢旺盛，勇得交關。

「加州一寶」助手快踱一圈，動作靈活，翻步硬朗，毛色吸引，精神飽滿，狀態冇得彈。「雲行駿起」助手快踱一圈，神態集中，馬身飽滿，毛色靚，勇況未減。「健康馬」助手快踱一圈，扣韁完成，步密如輪，神采奕奕，勇況依然。