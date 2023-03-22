浪茄仔紮實活力十足
昨晨內圈「浪茄仔」鍾易禮快踱一圈，翻步暢順有力，馬身紮實，活力十足，狀態愈跑愈好。
「雅典武士」助手快踱一圈，動作敏捷，神態生猛，火氣旺盛，勝後更進一步。「又享耆成」助手快踱一圈，神態旺盛，毛色深潤，保持好水準。「包裝全承」助手踱一圈，步大力雄，體態結實，勝後保持有餘。「幸福至上」助手快踱一圈，步伐輕快，馬身脹卜卜，神態活躍，氣勢旺盛，勇得交關。
「加州一寶」助手快踱一圈，動作靈活，翻步硬朗，毛色吸引，精神飽滿，狀態冇得彈。「雲行駿起」助手快踱一圈，神態集中，馬身飽滿，毛色靚，勇況未減。「健康馬」助手快踱一圈，扣韁完成，步密如輪，神采奕奕，勇況依然。
「日新月著」助手快踱一圈，力度貫注，身材紮實，毛色立立令，具備戰鬥水準。「精彩非凡」助手快踱兩圈，步頭流暢自如，馬身茁壯，朝氣勃勃，狀態未覺不妥。「蟲草之凰」助手快踱一圈，灑開大步前進，落腳富有彈性，毛色油潤，論態有水準。「大眾開心」助手快踱一圈，步頭硬淨，情緒集中，勇況撩人。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：