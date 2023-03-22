淺草飛愈贏愈勁

今晚用C+3欄而不少實力馬抽外檔，谷草但凡遇上這類檔位錯配的賽事最令人頭痛，能力與形勢之間的選擇不太容易掌握。「淺草飛」接連贏了3場兼抽好檔，雖然評分不斷上升但仍留在四班跑，7歲馬難得有態相信會用盡於一時，至少不用擔心檔位形勢不利。

第1場：創建群英賺完再賺 第五班1650米，「創建群英」新近同程打開勝門，無疑賺了點單騎放領形勢兼對手弱，但有權賺完再賺。「盈嘉輝」近兩季無疑老退，但總算落到五班最近連場接近，有迴光勇兼有好檔。「烽煙載喜」近兩場跑短途有點追勢，落班跑較合腳法路程用潘頓，矛頭所指。「好瑪好馬」上賽初跑此程得第4，表現算是可以，勝在抽到1檔。

第2場：正氣青驅克服重磅 第四班1200米，「正氣青驅」能力無疑問，無奈3歲馬連場負重，上賽負於「錢多多」不算特別好賽績，不過隨着時間推移馬匹逐漸成長，負重能力亦會有所提升。「人和家盛」7歲馬只曾在谷草1200米贏馬，今場當然是勝在有1檔之利。「樂加福」及「善傳香江」都是近賽接連接近，但雙雙抽到外檔，如果是傳統C+3欄形勢會較為不利，倘際遇不好頂在外疊就很難發揮。

第3場：浪茄仔賽績靠得住 第四班1000米，「浪茄仔」上賽同程入亞席而頭馬「育成精彩」及第3名「不可擋」再出都贏，強組賽績。「龍東傳承」在五班輕勝且交出不俗時間，蹄下敗將「精算赤焰」再出亦贏，當然今場升班，但本身當銳進步。「雲行駿起」連場上名但上仗氣管多血隔了兩個半月才再上陣，不過季內經常抽外檔而今場繼續外檔。「天分高」以放頭跑演出較接近，抽3檔倘出現傳統C+3欄利內檔前領或可爭一席。

第4場：躡景追飛四班上風 第四班1800米，「躡景追飛」一連4場3冠1亞，仍留四班頗着數，看馬房手法似用盡一時。「但求快活」上賽配鍾易禮雖有減磅，但見習生跑長途留放未到家，換上打吡騎師巴度預期發揮會比上次好。

「金獅大將」至今未贏，但在希廐倒是經常接近，尤以1800米最佳。「一舖到位」上次在2200米出頭，之前跑1800米亦入亞席。

第5場：勝利才子穩定可取 第四班1200米，「淺草飛」已連下三城，但仍在四班跑而今場繼續抽好檔，7歲馬可用則用以免蘇州過後冇艇搭。「勝利才子」季內演出算穩定，難贏但經常跑有獎金名次，不過今場是季內排位最外的一次。「日新月著」狀態頗勇但質素不高，賀廐馬用霍宏聲一般好鬥志，今場算是遇上較弱的組別。「必跑得」流鼻血馬休後復出，上陣以來只前仗在此程上名，博蓄銳而臨賺多少體力。

第6場：包裝全承排除萬難 第四班1650米，「包裝全承」初出谷草一哩上名，這類馬每每其後都能在谷草有一番成就，故上賽遇弱組贏同程不意外，今次負頂磅檔位外移，對手比上次強是較大考驗。「陸知」上次快步速領放敗不足據，易配料會採用一個較合理跑法。「蟲草之凰」季內曾有一段時間頗失望，但上賽重新上名，晨課觀感亦為季內較佳的一次。「又享耆成」在四班也許佔不到優勢，勝在近態頗勇兼抽好檔。

第7場：電氣騎士勇往直前 第三班1200米，警察盃，「電氣騎士」上賽負於再出再贏的「嫡愛心」是好賽績，但排檔再外移，今晚多這類抽劣檔的實力馬令形勢趨於複雜。「華麗活力」有好檔但以往只集中跑1000米，「遙遠星空」子嗣跑1200米應無問題，但始終是初轉程。「運高八斗」同程3戰未勝但全部入前4，今場且有1檔之利。「穿甲鷹」有能力後上贏「嫡愛心」，但近兩場卻放頭，換上蔡明紹相信會採用較有耐性的跑法。

第8場：幸福至上有進無退 第二班1650米，「幸福至上」上次久休復出一條直路後上爆冷，純以晨課觀感論狀態有進無退。「喜駿駒」另一匹前賽在同程後追勁強的馬，今場用布文亦算加強配搭。「玖寶」一向難贏，只在蘇銘倫胯下贏過一次，不過季內經常跑分級賽，今場二班或佔班利。「包裝大獎」路程專家，上賽氣管有血，只要健康穩定跑此程難忽視。

第9場：凌厲形勢攻守皆宜 第三班1200米，「凌厲」剛戰放頭跑入亞席，之前贏馬則是守好位後追，今場抽5檔有馬走照計可找遮擋跑。「善傳萬里」季內贏田草1400米但以往是此程4捷馬，近期火氣好而且亦有檔利。

「雅典武士」升班抽外檔會是較大考驗，關鍵能否一早切入，若是給頂在外疊就麻煩。「戰熊三千」演出或較波動，但前仗此程贏「電氣騎士」及「嫡愛心」，能力不用懷疑。

卡洛斯