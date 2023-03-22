專一勤操戰意爆燈

第1場五班1650米，葉廐「專一」在港已跑過34戰仍未出頭，以過往賽績計，戰鬥力一啲都唔失禮，其中谷草同程喺四班更有力逼「快步速」及「怪獸奇兵」嘅紀錄，現時跌至36分，隨時可以反彈。

雖然「專一」已屆7歲，戰鬥力難免有下滑迹象，但季內5戰，除復出首戰離奇大敗外，打後連仗逐漸回復水準。其中前仗同程遇上慢步速場合，竟可交出最快末段時間後追闖入一席季軍，難度頗高之餘，「專一」喺嗰場從內欄竄上，當晚內欄場地相當不利，冇幾多匹可以克服到，難度分相對再提高多少。

「專一」上仗增程跑谷草1800米，路程不合亦追獲不俗的第5名，表現已比預期為佳，復課後打磨工夫相當積極，距上賽49日，共安排了9課快跳及1課大閘打磨，3月7日嗰課田草1000米閘，旨在一試出閘反應，全程刻意落後跟走，名次不用太介懷。而這9課快跳當中，就有6課安排拍跳，認真程度季內之最。「專一」今仗終於回師首本路程谷草1650米，並重召騎1次即上名嘅田泰安坐鎮，戰意不用懷疑。

陳志懷