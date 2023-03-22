靈活玩餐飽

卡洛斯

第3場「浪茄仔」上賽同程跑獲亞軍，頭馬「育成精彩」及第3名「不可擋」再出都贏，當然是強組賽績，「浪茄仔」排2檔機會高。

第5場「淺草飛」已連下三城，但仍在四班跑而今場繼續抽好檔，7歲馬可用則用，以免蘇州過後冇艇搭。

匡公

沈鐵人部署求勝，「人和家盛」季內10月潘一哥敢同「鈁糖武士」纏鬥，亞軍只負短馬頭，如今56分撮合故劍舊路重遊，贏馬好夢應有冀求。

文家良師傅今趟新勝升班「龍東傳承」，贏完復課之後狀態有增無減，上周六朝潘一哥接手，大馬更輕身，點似收夠籌？

蔡俊佳

第6場「陸知」剛戰新勝而臨，起步後蘇兆輝大力催策，快走3段潰敗，今次改配何澤堯，排好檔應可安心守好位，留力直路打衝鋒。

第7場「加州一寶」終於肯換一個硬淨大師傅，盡顯求交代決心，換上重磅騎師布文，8檔起步跟快馬切入，應可望將此駒潛力盡展。

兆文

盈嘉輝神態生猛

第1場「盈嘉輝」現時評分極具優勢，近仗一再劣檔並慢閘也追得好，今戰2檔起步形勢由弱轉強，埋門出跳火噴噴神態生猛。「好瑪好馬」上仗跟前效果唔錯，狀態到位，何澤堯再接再厲穩入前列。「烽煙載喜」過檔希廐明顯轉好，潘頓周一朝到場首匹出試視如瑰寶。

第9場「雅典武士」前仗放得快締佳速僅敗，上仗再次快開補中大勝，當銳馬升班未有阻力，出腳仍帶點論盡，外檔起步可能仲好。「伊臣」今季全跑田草才未入三甲，今仗復爭谷草威力重現，尚要重返三班虎入羊群。「雪勇神駒」改配布文或變陣留後衝。

西門獨

柏林探戈形勢正

第8場「柏林探戈」季初二班賽取冠亞季各一，之後進軍三級賽後上亦僅負個多馬位，近兩仗一班賽負重磅輸近，今重返二班賽用鍾易禮只負126磅，形勢着數，加上排1檔天然走位，坐位望贏可做到。

東方

龍東傳承志在必得

第3場谷草1000米快鬥快場合，不妨揀幾匹路程專家互串。

「胡椒軍曹」剛戰同程上名，當弗強配布文可提升名次。「浪茄仔」3歲馬上仗轉戰谷草幾乎取勝，再接再厲有條件衝擊頭馬。「龍東傳承」新勝而來，升班換潘頓志在必得。

梓忠

飛天劍上力出鞘

第2場「飛天劍」今季上陣不多，惟近期狀態已見上力，剛戰角逐谷草1200米排外檔，被迫留前鬥後反而追得勁得第5名，今番再次瞄準同程，排6檔起步形勢好得多，評分與上季贏馬時差不多，計數有力爭入一席。

長風

善傳萬里快夾韌

第9場形勢較單純，「雅典武士」愈跑愈進步，上仗初配何澤堯掟甩對手兼造好時間，今次升班孭少11磅，排10檔會換來較佳賠率，值博。「善傳萬里」上仗搶得甚快之下，末段稍弱得第4名，但要知道該仗三甲馬全為後追，此駒能走位2 3 4獲殿，必須跟進。

「戰熊三千」前仗5檔贏得精彩，上仗則排11檔留到尾列以致後上不及，今次有運排6檔，又有機會重現本色。