健康馬田泰安發揮醒

智者話，得失過後，闊步前走，勝負盈虛，好壞參半，人生苦短，左嗟右嘆，實在何苦？冬去春來，初夏招呼，去年今晚，資料查探，上半場出現好黏地，打吡日草皮泥頭掘起，會唔會又嚟難料天氣？朋友們、先生們、女士們，過早投注，需要顧忌。至於C+3欄，傳統內疊大利，懂得先慳後追，如果參考數據，田泰安剋敵，懂箇中三昧，今晚坐騎檔位，有些企理，心水提供，如果啱你，宜博WP，離場心態，保持笑嘻。

第1場五班1650米，「專一」久戰未建功，航哥不請送，冠軍練馬師，心知可武用，前仗跑五班，老田初相逢，1月18日燈下C欄7檔後上如疾風，三甲之餘跟住1800米電腦再作弄，10檔第5名，3月7日田草直路閘，老田帥印知再奉，過程不重要，周一試跑泥薄過直路，喜未聽聞踏地聲隆隆，身輕喼勇，36分的牠，勢再爭鋒。

從化備戰積極 第4場四班1800米，「健康馬」賀賢接手4度攻堅，嘉里與大潘都碰壁，2月22日晚C+3欄9檔冠軍人物落山踩油，以致最後150米轉弱，可能尺寸未熟並非唔夠砌。賽後運返從化再練功，登山草地3度拍跳，今晚點肯做懶蟲？上季鄭家陣營，老田3度打拚表現醒，2亞1季尺寸精，登壇再點勇將，5檔協助冠軍高中。

第7場三班1200米，警察盃，「運高八斗」2月15日晚C欄同程2檔起用田泰安爭功，入直路前心急移出三疊唔知慳，遂被潘一哥「實力派」識得慳咗至追開咗飯，姚掌門耿耿於懷等番今晚，賈一姐未能來港緣慳，布文3月10日朝代試泥閘末段紋風未動好生猛，有宗旨本輝先生初心值賞讚，重召信心恢復嘅老田故劍揚帆，聽聞要W唔要Q，千祈咪眼冤跑第3；一笑！

匡公