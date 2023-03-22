人和家盛 善傳香江 正氣青驅

快活谷馬場今晚挑燈夜戰，共編跑9場草地賽事，以C+3欄C+6彎跑道作賽，第1場提前在6時45分開跑。綜觀大局，今晚大多數賽事均有可靠的重心馬，形勢似乎有利正路賽果，不過由於跑道狹窄偏差較大，可導致馬匹演出失準或在賽事途中發生擠阻意外，故小心部分半冷馬乘勢跑入連贏位或三重彩配腳。馬膽看好第3場「龍東傳承」及第9場「雅典武士」，連贏位第2場「人和家盛」、「善傳香江」及「正氣青驅」。

第1場：烽煙載喜試準郁手 第五班1650米，形勢混亂。「烽煙載喜」近兩仗四班1200米末段走勢俱強勁，試馬味濃，今落班並增程跑1650米，提防郁手。「鵲橋飛渡」老馬近課火力俱足。「好瑪好馬」上仗同程跑入殿軍，4歲馬大幅進步。「九秒九」力度增強，一哩亦可勝任。

「盈嘉輝」老馬有迴光之勇。「專一」現評36分處新低大利。「創建群英」贏馬後更勇。「綫路暉華」及「極速滿貫」力度欠勁。「善財到喇」起步失準。「坪山新星」與「富存鉅星」實力有限。

第2場：人和家盛前仗高水 第四班1200米，形勢緊湊。「人和家盛」谷草1200米強項，老馬季內一直見勇，前仗同程跑亞軍造出好地1分9秒81，水準極高，剛役無遮擋仍敗不脫節，強配潘頓必拚。「善傳香江」近兩仗出爭谷草1200米追入亞殿軍表現前後兼備，四班超級材。「正氣青驅」近5仗同程獲1冠2亞1季及一次第5名全收獎金，3歲馬愈跑愈進步，潛質高四班遲早留不住。「美麗攻略」季初評56分在此程跑季軍，跟住3度上陣均敗於意外，現減至52分有力反彈。

「樂加福」路合態當勇。「閃電烈馬」力度增強，1200米亦可勝任。「飛天劍」埋門拍跳鬥心增強。「奮鬥傳奇」、「與龍起舞」、「辣得駕勢」與「魅力一驕」有待操磨。「心想事成」等降班。

第3場：龍東傳承磅輕再W 第四班1000米，形勢緊湊。「龍東傳承」近兩仗同程跑入冠亞軍，其中剛役贏馬速度快且走勢從容，狀態已回到大勇境界，今升班負120磅獲減15磅如釋重負，有力連捷。「令才」季初四班5戰同程獲2冠1季，升上三班4戰皆北，今仗重返四班又可言惡。

「浪茄仔」上仗初戰谷草同程即跑亞軍，馬仔細細走位靈活特擅細場，3歲馬硬拚後更進一步。「胡椒軍曹」上周三同程跑季軍，狀態又見回勇。「勁無敵」有備而來。「銀河飛馬」老馬有迴光之勇。「威馬先生」1檔有利。「智勁駒」、「果然僥倖」及「佳景臨門」未勇。「雲行駿起」與「天分高」對手略強。

第4場：金獅大將增程鍊盡 第四班1800米，似明實暗場合。「金獅大將」季內8戰4度入位，剛役谷草1650米追入殿軍後上如飛，試準勁度增程跑最合腳法的1800米勢必鍊盡。「精彩非凡」季初同程在佳速下追入季軍，跟住4度上陣獲冠季各一，狀態愈戰愈勇，有備而來，戰意鮮明。

「躡景追飛」近4仗3戰此程均掄元，4歲馬大熟當銳，在四班遲早留不住。「但求快活」前仗同程在佳速下放入季軍，回氣一仗後操足再戰定不保留。「一舖到位」贏馬後更勇銳。「合夥芙蓉」現評48分處新低已具反彈之力。「健康馬」操足回勇。「鑽石福星」外檔吃虧。「水箭龜」、「昆仲猴王」及「超趣」狀態平平。「雲彩飛揚」演出嫌反覆。

第5場：淺草飛誓爭4連捷 第四班1200米，形勢似明實暗。「淺草飛」近3仗在此程皆輕勝，7歲老馬逢第二春，連拚後仍力磨不輟，有爭取4連捷意圖。「勝利才子」季內6戰4度入位，配鍾易禮減磅搏殺穩位求勝。

「前風」前仗同程在佳速下跑亞軍，回氣一仗後火氣更猛，小心又起筷。「魅力一丁」連仗在田草1000米交出強橫後勁，上仗田草1200米敗於早段緊迫，今轉爭水準較低的谷草有冷味。

「日新月著」4歲馬季內愈跑愈進步。「風中勁松」路合近態大有起色。「恐龍仔」有備而來。「帝豪之星」久休難靠。「紀利大師」、「紅鬃烈馬」、「必跑得」與「精明勇駿」近態略遜一籌。

第6場：蟲草之凰輕磅偷襲 第四班1650米，勢均力敵場合，小心冷馬抬頭。「蟲草之凰」此程分量十足，上仗同程途中被碰撞仍在佳速下追入亞軍，狀態全面復勇，負輕磅有力偷襲。「又享耆成」谷草1650米強項，上仗此程途中碰撞仍追入季軍，硬拚後火氣更猛。「包裝全承」出賽3仗此程跑入冠季各一，質高分子持續進步，在四班遲早留不住。

「機緣巧俠」谷草一哩強項，慢熱馬季內6度上陣愈跑愈勇。「爆谷」近3仗同程跑入冠亞殿各一態況當勇，四班佔優勢，配鍾易禮減磅出擊，隨時搗亂大局。「安帥」力度強防後上突擊。「星雲浩騰」上仗同程跑來接近已試準走勢。「全民佳知」力度稍弱。「財駿」外檔吃虧。「陸知」、「嘉應輝煌」與「飛騰騅」對手強。

第7場：電氣騎士無懼外檔 第三班1200米，警察盃，形勢緊湊，投注不宜偏重。「電氣騎士」近兩仗同程皆跑亞軍，快馬無懼排大外檔，強配潘頓可勝。「冰雪奇遇」此程獲冠亞季各一，上仗負135磅贏泥地1200米，今升班轉爭谷草孭123磅獲減12磅更好跑。「自然輝煌」季內在此程跑入冠亞各一，三班超級材。「華麗活力」上仗谷草1000米追入季軍後上如飛，今增程跑1200米必可威力盡展。

「運高八斗」路合抽1檔有利。「加州一寶」三班佔優勢，此程演出可靠。「穿甲鷹」同程實力雄厚，若留放得宜有力搗亂大局。「冠寶駒」外檔吃虧。「電訊同心」、「好玩福星」、「喜駿之星」與「竣誠寶驅」態況平平。

第8場：電訊巴打有力放到 第二班1650米，形勢緊湊，潛伏爆冷危機。「電訊巴打」谷草1650米強項且分量十足，今仗同場前置馬無多，有力快放偷襲，宜冷敲。「玖寶」季內跑二級賽亦入位，今仗角逐二班賽事大佔級數之利。「柏林探戈」前仗頂班同程負133磅躍出擠迫仍在高速下追入殿軍，今返二班上陣配鍾易禮僅負126磅形勢有利。

「喜駿駒」路合狀態穩定。「超好日子」季初在頂班評104分，至今7戰皆北，現減至93分出爭二班佔盡便宜，此程曾5捷，莫冷落。「包裝大獎」此程5度掄元路有專長。「幸福至上」贏馬後火氣保持旺盛。「大眾開心」、「寶賢得得」及「天駟」對手略強。「赤馬雄風」操足大勇但升班挑戰形勢不利。

第9場：雅典武士火併伊臣 第三班1200米，新舊馬混戰場合，投注不宜偏重。「雅典武士」季內3戰此程獲1冠2亞全入Q，其中剛仗負131磅以從容姿態取勝同程，今升班孭120磅獲減11磅如釋重負，勢可連捷。「伊臣」同程6戰獲冠亞各兩次，季內5戰田草敗不脫節，狀態愈跑愈勇，今重返谷草勝途勢必搏盡。「宜春輝煌」上仗谷草1000米追入殿軍後上如飛，試準勁度增程跑1200米防郁手。「雪勇神駒」季初在此程取得連捷，回氣兩仗後，埋門快跳火氣十足，小心又郁手。

「英之星」三班佔便宜，老馬有迴光之勇。「戰熊三千」近態出色且此程分量十足。「多利神駒」動態積極。「金哥兒」演出難靠。「善傳萬里」與「焦點」近態略遜一籌。「凌厲」升班吃虧。「威妙星」上力未足。

金駒