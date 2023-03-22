加州一寶易配圖強

加州一寶

今次揀了第7場三班1200米，警察盃，來跟各位分享，有兩隻馬我比較有信心，分別是強配布文的「加州一寶」，以及終於抽到黃金1檔的「運高八斗」。

先講「加州一寶」，身為師傅，告東尼可謂給了足夠機會徒弟鍾易禮了，今季跑過4次全交由徒弟操刀，結果被告甩頭馬試過、大塞車未能望空試過，以及姍姍來遲後上不及都試過。來到季內第5次出賽，告東尼終於面對「加州一寶」比較難駕馭的現實，交由大師傅布文出策，用意明確，必捧！而上季2W皆在田草1200米取得的「運高八斗」，今季跑過3次谷草1200米，結果錄得第2、3、4名各1次，當中入Q一役乃抽2檔，全程守好位下，末段力衝最終以頸位飲恨，今次抽到在港服役以來的首次1檔，加上練馬師姚本輝當旺，預期會成為今場焦點所在。

鐵角加入「華麗活力」，今次增程首度挑戰谷草1200米，能否應付無人知，但觀其跑谷草1000米的準繩度，以及末段強勁的追勁，應該可以勝任。一旦臨場有較可觀賠率，更加不容錯過。

四重彩用（2）、（6）做複膽，配腳除「華麗活力」外，還有對上兩場同程都用鍾易禮，試足而臨的「自然輝煌」。連續兩場陣上際遇欠佳，易配蔡明紹望走位搭夠的「穿甲鷹」，以及今季跑5次從未失獎金，但今場排11檔能入位已有交代的「電氣騎士」。

陳文俊