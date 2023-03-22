陸知改戰術可補中

今屆打吡大賽13匹南半球馬對1匹北半球馬，賽前預測節目已指出，路程氣量已不是重點，反正大家都沒甚證明，結果落場跑果然是慢步速鬥一段，變相走位形勢、馬匹實力成勝負關鍵。如跑1600米，「遨遊氣泡」既是經典一哩賽盟主，大家都不會看輕其實力，之不過2000米加上14檔，對一匹慣常前置跑法的馬，賽前當然難看好。現時英國，澳洲等仍有於賽前公布馬匹特別轉變策騎指示，昔日香港亦曾倣效，後來有聲音指出這樣公開戰術不公平，又或者落場跑因形勢再轉，便會被小組抽秤或公布給公眾訊息不符，最後便不再公開。換句話說，除非你是馬主、騎練，正常情況下並不知道馬匹戰略如何，最終姚本輝指示一套留前鬥後戰略建功，贏固欣喜，倘落敗的話看來又聲音不絕。

任何跑道，排最外檔都可以有兩套跑法去克服，放或留取決於騎練，卻未必合投注者心意。第6場「陸知」上場發揮亦令人始料不及，記得上季未轉倉時曾跑谷草一哩排11檔，當時快放3段潰敗，還可說當時馬兒未熟重口，但剛戰是新勝而臨，再跑同程亦排11檔，隨便數數有「飛騰騅」、「綫路菁英」及「又享耆成」等快馬，原先預計出閘騎兩步切入找遮擋，賽後報告解畫亦然，點知起步後見蘇兆輝大力催策，愈搖愈快，結果彎前已上晒口，快走3段豈能撐到尾？今次改配剛贏夠在港500W的何澤堯，排好檔又有前述的快馬再加埋「全民佳知」同場，應可安心守好位留力直路打衝鋒。

第7場「加州一寶」終於肯換一個硬淨大師傅亦顯出求交代決心。鍾易禮騎此駒能上名，勝出的一次被貶，其實上季看到這匹大馬亦不算易發揮，即使莫雷拉胯下亦有閃出閃入，雖然見習生可減磅卻未必幫到太多，今換上重磅騎師布文，應可望將此駒潛力盡展。

蔡俊佳