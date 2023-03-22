日新月著開齋在望

賀賢近期成績理想，對上3次賽事均有進帳，今晚賀廐出馬5匹，不乏爭勝分子助延續馬房旺勢，第5場「日新月著」有好檔之助，有望補中。另外，「浪茄仔」質新仍然在不斷進步中，上仗轉跑谷草表現出色，再攻最短途有惡氣。「九秒九」落到五班突然增程兼強配布文，隨時橫掃。「華麗活力」現階段增程跑1200米更合腳法，無懼同場對手。

第5場四班1200米，「日新月著」於陣上多次展現上佳加速力，本身亦愈跑愈進步，最近兩仗轉爭谷中此程分別抽12及10檔，被迫留得較後但仍追一段，今次抽8檔起步已經比前理想，主要對手「淺草飛」已經連贏3仗兼締速愈來愈慢，今次孭重磅相當吃虧，「日新月著」有望把握機會開齋。

第3場四班1000米，「浪茄仔」3歲質新馬最近表現漸漸上力，前仗已在田草1000米追近，剛戰初跑谷草1000米幾乎出頭，最終僅以頸位不敵「育成精彩」，今次抽2檔起步可以守好位，況且陣上有「令才」、「龍東傳承」等快馬，形勢有利，可期補中。

第1場五班1650米，「九秒九」突然大幅增程跑一哩看似毫無根據，其實5歲馬只出賽8次，真正實力及性能未顯露，近期陣上展現要跑較長路程，上仗泥地追近後，今回落到五班增程正是時候，交由布文執韁可見真章。

第7場三班1200米，警察盃，「華麗活力」 在港一直只跑1000米，上仗已經跟唔到但追得勁，近期健康狀況穩定，今場有快馬在陣，對其後上有利，如今增程應該更合腳法。

張基