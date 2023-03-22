田泰安1200「必跑得」

田泰安

剛周日捧走打吡冠軍的姚本輝及巴度出盡風頭，反而上周三夜賽奪4W的田泰安，全日未有馬贏，今晚返福地谷草，趁最近於急彎搏殺手風夠順，必狂砌追數。騎者近9次跑谷草1200米共取5冠佳績，初接手的「必跑得」抖夠復出攻唯一入Q路程谷草1200米，捧得過！

今晚谷戰有4場1200米，田泰安俱有坐騎且賠率有冷有熱，不妨考慮獨贏過關。第5場希廐「必跑得」季初於同程入Q，跑多一仗後12月試閘後流鼻血，抖了4個多月才於今晚復出，埋門田泰安快跳，以前仗於四班僅敗於「銀進」而後駒升三班後4度上名之表現，「必跑得」蓄銳而來僅負118磅，應屬今場不明物體，成冷值博。

第2場韋廐「樂加福」近3戰配田泰安上陣，共取1冠1亞1殿，可見人馬甚夾。上仗轉場跑谷草1200米獲亞軍，賽後只加1分，今負119磅仍輕，排11檔也有力克服。

第7場及第9場，安仔俱排靚檔起步，姚廐「運高八斗」前仗回配安仔跑谷草1200米跑獲亞軍，上季兩捷也由安仔策騎，人馬夠夾。上仗換人轉戰直路賽落敗，今回除面箍及回配安仔，配合1檔可坐位望贏。第9場蔡廐「凌厲」升班僅負117磅，潘頓未能造磅策騎，加上安仔與蔡約翰近兩次合作俱贏，搏殺令人有信心。排5檔有助擺前走，練者失落打吡後重用安仔搏殺，誓要用頭馬補償。

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