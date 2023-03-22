上期沙田「練馬師王」，大熱門蔡約翰繼續失靈，結果由呂健威爆冷封王。剛周日威哥只出馬6匹，但先後憑「龍之心」及「金發銀發」贏馬，另有「包裝必勝」及「歐洲傳奇」獲亞，最終累積36分，由頭頂到尾。其實，另一華倉沈集成當日亦取得理想戰績，當「旺旺神駒」奪冠之後，數字上一度逼近呂健威，可惜尾場沈廐「合夥雄心」三甲不入，僅以兩分之微飲恨。