沈集成靠4歲兵搶分
上期沙田「練馬師王」，大熱門蔡約翰繼續失靈，結果由呂健威爆冷封王。剛周日威哥只出馬6匹，但先後憑「龍之心」及「金發銀發」贏馬，另有「包裝必勝」及「歐洲傳奇」獲亞，最終累積36分，由頭頂到尾。其實，另一華倉沈集成當日亦取得理想戰績，當「旺旺神駒」奪冠之後，數字上一度逼近呂健威，可惜尾場沈廐「合夥雄心」三甲不入，僅以兩分之微飲恨。
今期谷戰，呂、沈兩廐各出7駒，沈集成旗下戰駒實力明顯勝一籌，可望補償剛戰損失。列陣第4場「躡景追飛」及第9場「雪勇神駒」，今次一併交由布文執韁，戰意高昂，「躡景追飛」近4仗取得3冠1亞全入Q佳績，演出十分穩定，剛周日沈廐兩匹4歲馬「維港智能」及「旺旺神駒」均以無敵姿態輕勝，「躡景追飛」亦是當銳4歲分子，以馬房慣常部署，一定再接再厲出擊，可以放心捧場；另一匹4歲馬「雪勇神駒」，連贏兩仗後近兩場都三甲不入，表現令人失望，但或許是排外檔關係，跟前影響發揮，敗勿作準。今次再爭谷草1200米，排9檔換布文，適逢同場快馬林立，早段可能稍稍留住，鬥後勁正是騎者最煞食的招數，不容低估。
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