布文進軍5連勝

●今晚跑馬地馬場上演9場草地賽事，頭場下午6時45分開跑，採用C+3欄C+6彎跑道。昨晨場地掛牌為好地。

●布文剛周日田戰以「攻頂」及「步大威猛」贏馬，在港連續4期建功，近3次賽事更成功起孖。今晚布文獲策8駒，進軍5連勝。

●何澤堯剛戰以「金發銀發」取得在港第500場勝利。

蘇兆輝停賽3日提上訴 ●蘇兆輝剛周日因「騰飛塔」不小心策騎，被罰停賽3日及罰款6萬元，騎者提出上訴，有關罰則暫緩執行。

●周俊樂早前策「盈嵐」犯規被罰，下期開始停賽2日，不過周俊樂在周六仍會在杜拜上陣。

●見習騎師鍾易禮剛憑「盛世名駒」取得在港第20場頭馬，正式升格，由今期起出賽時只獲減7磅。此外，剛周日鍾易禮策「美麗邂逅」犯規，稍後需要停賽2日以及罰款4.5萬元。

●蔡約翰剛戰以「波爾多」贏馬，取得3連勝，季內暫獲46W，續居榜首。

●文家良剛周日憑「金鑽貴人」捧走一級賽女皇銀禧紀念盃，今季總獎金數目達4,816萬元。

●楊明綸剛周日第3場因「奮鬥齊心」意外落樓，當日未能履行餘下策騎聘約。騎者現已無恙獲准上陣，今晚谷戰共策5駒。

●馬雅、巫顯東及黎海榮上次無坐騎缺陣，今晚俱重返戰團。

●巴度與姚本輝剛周日攜手以「遨遊氣泡」首奪香港打吡大賽，巴度取得3連勝，姚本輝則連續兩期起孖。

●第3場「快感」因左前腿不良於行退出，「佳景臨門」補上配周俊樂。

●監場董事為楊紹信博士及李寧先生。

周六海外轉播賽共9場 ●周六下午1時轉播及受注澳洲鄧格錦標，晚上8時05分轉播及受注杜拜世界盃賽馬日8場賽事。香港代表「將王」及「多巴先生」將角逐杜拜司馬經典賽，「好眼光」及「韋小寶」出戰阿喬斯短途錦標，「龍鼓飛揚」則競逐杜拜草地大賽。

●下期賽事3月26日（周日）沙田10場草地日賽，當日舉行中大校友會聯會盃。周日下午2時40分轉播及受注日本高松宮紀念賽。

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